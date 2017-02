Revista "Buna Vestire" este publicatia oficiala a Parohiei Ortodoxe "BUNA VESTIRE" din Baia Mare in colaborare cu Asociatia Filantropica Cultural - Crestina "Martyria".

A fost înfiintata in 2006 din initiativa si sub conducerea Pr. Dr. Florin Codrea de la Parohia Ortodoxa "BUNA VESTIRE" din Baia Mare.

Este o publicatie bianuala care apare cu binecuvantarea Prea Sfintitului JUSTINIAN CHIRA, Episcopul Maramuresului si Satmarului.

Revista apare de Sfintele Paste si Sarbatoarea Nasterii Domnului putand fi achizitionata de la pangarul bisericii "Buna Vestire" (Baia Mare, Str. Bogdan Voda Nr. 7).



Persoanele care doresc sa colaboreze sau sa ajute la publicarea acestei reviste, sunt rugate sa ia legatura cu noi scriindu-ne la adresa:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.



Sustinerea financiara este mai mult decat bine-venita si o puteti face depunand orice suma in contul asociatiei:

RO31BRDE250SV22884372500 deschis la banca BRD cu specificatia: "donatie revista Buna Vestire".