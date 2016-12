Scurt istoric al bisericii "Buna Vestire"

7 Mai 2000. Prea Sfintia Sa Justinian Chira Maramuresanul , un sobor de preoti, multime de credinciosi, Baia Mare, strada Bogdan Voda colt cu strada Bucovinei - se sfinteste un nou loc pentru construirea unei biserici. Indoieli, retineri, bucurie sau exaltare, sentimente umane contradictorii, coplesite de nadejdea in Bunul Dumnezeu, Care binecuvinteaza si sfinteste orice initiativa umana care are ca scop apropierea de El, rugaciunea, comuniunea si marturisirea credintei. Asa am simtit si noi, preot paroh Gheorghe Codrea si preot Drd. Florin Codrea inconjurati de oameni credinciosi, jertfelnici si binevoitori, ca avem privilegiul de a fi impreuna in comuniune cu Dumnezeu si intreolalta. Cu gandul si nadejdea in Dumnezeu, cu binecuvantarea si sub obladuirea Lui, cu bucuria regasirii printre niste oameni carora parca dintotdeauna le-am apartinut si pe care avem privilegiul de a-i indruma duhovniceste in virtutea harului primit prin Sfanta Taina a Preotiei, am pornit cu totii pe calea daruirii si a jertfei pentru a zidii un sfant locas.



In anul 2001, luna iulie, s-a ridicat in imediata apropiere a santierului o biserica de lemn in care ne-am

bucurat prin prezenta noastra in rugaciune de o duhovniceasca atmosfera de pace si liniste sufleteasca, incepand cu prima Sfanta Liturghie savarsita pe data de 29 iulie 2001. Lucrarile noii biserici au continuat fara intrerupere pana la nivelul balcoanelor, astfel incat am avut bucuria ca, incepand cu 23 noiembrie 2003, cand s-a sfintit noua biserica demisol de catre P.S. Justinian si Justin inconjurati de un mare sobor de preoti din Baia Mare si imprejurimi, avandu-l alaturi pe pr. Prof. Univ. Dr. Stelian Tofana, profesor al Facultatii de Teologie din Cluj Napoca, invitati si oaspeti de seama si in prezenta a peste 6000 de credinciosi, sa ne regasim in rugaciune si slujire inaintea lui Dumnezeu.

Jertfa credinciosilor sfintei noastre biserici si ajutorul membrilor Consiliului Parohial, ale Comitetului de femei si disponibilitatea spre slujirea lui Dumnezeu si a oamenilor din partea preotilor au facut ca aceste lucruri sa se poata intampla prin binecuvantarea si ajutorul lui Dumnezeu.

Rugaciune, comuniune, Sfinte taine, lacrimi si jertfe, bucurie si har de la Dumnezeu sunt tot atatea exemple de traire a celor din parohia Buna Vestire ca aua avut ca reflex firesc realizarile si implinirile de pana acum. Cu aceasi nadejde in Dumnezeu, cu aceasi chemare catre credinciosi avem credinta ca lucrurile se vor savarsii in continuare astfle incat sa avem tot tmpul constiinta implinirii continue a lucrarii lui Dumnezeu in noi si in jurul nostru .

Dumnezeu sa ne ajute tuturor!