Întreită sărbătoare în cadrul Parohiei Ortodoxe „Buna Vestire” din Baia Mare

7 Mai 2000. Prea Sfintia Sa Justinian Chira Maramuresanul , un sobor de preoti, multime de credinciosi, Baia Mare, strada Bogdan Voda colt cu strada Bucovinei - se sfinteste un nou loc pentru construirea unei biserici. Indoieli, retineri, bucurie sau exaltare, sentimente umane contradictorii, coplesite de nadejdea in Bunul Dumnezeu, Care binecuvinteaza si sfinteste orice initiativa umana care are ca scop apropierea de El, rugaciunea, comuniunea si marturisirea credintei. Asa am simtit si noi, preot paroh Gheorghe Codrea si preot Drd. Florin Codrea inconjurati de oameni credinciosi, jertfelnici si binevoitori, ca avem privilegiul de a fi impreuna in comuniune cu Dumnezeu si intreolalta. Cu gandul si nadejdea in Dumnezeu, cu binecuvantarea si sub obladuirea Lui, cu bucuria regasirii printre niste oameni carora parca dintotdeauna le-am apartinut si pe care avem privilegiul de a-i indruma duhovniceste in virtutea harului primit prin Sfanta Taina a Preotiei, am pornit cu totii pe calea daruirii si a jertfei pentru a zidii un sfant locas.



In anul 2001, luna iulie, s-a ridicat in imediata apropiere a santierului o biserica de lemn in care ne-am